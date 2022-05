Neid kalu kasvataksegi RMK Põlula kalakasvatuskeskuses Narva jõkke asustamiseks. Narva jõgi on olnud kuulus tuurajõgi, aga praeguseks on see kala Läänemere vesikonnas välja surnud. Pooleteise aastakümne pärast võib mõnikümmend äsja vette lastud kaladest piirijõkke kudema tulla.