Kui suur internetis ostleja on teie pere? Numbrid ütlevad, et 90% täisealistest Eesti inimestest on viimase 6 kuu jooksul midagi netist ostnud. Kui te pole veel proovinud, siis tasub internetipoodidesse kiigata e-esmaspäeval, kui pakutakse uskumatuid soodustusi.