Eesti jätkab sõjalise ja humanitaarabi andmist Ukrainale, mis väidetavalt jõuab ka rindele. Samas ei ole karta, et meie enda kaitsevägi jääks seejuures vajaliku relvastuseta. Vene Födreatsiooni väed on murdnud Azovstali kompleksi, kuid vastupanu püsib. Venemaa tegeleb vallutatud aladel muuhulgas vilja varastamise, rubla käibele laskmise ja internetiliikluse ümbersuunamisega. Valgevene president Lukašenka aga kurdab, et sõda on veninud liiga pikaks.