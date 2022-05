Peaminister Kaja Kallas ütles, et Vene gaasist vabanemiseks tehakse tööd kahel liinil - LNG terminali loomine aasta lõpuks ja gaasivaru loomine. Rääkides jugleolekuolukorrast enne 9. maid, ütles Kallas, et seda arutatakse kaks korda nädalas ja et politsei on selleks päevaks hästi ette valmistunud. Eesmärk on kontrollida sündmusi nii, et mitte anda ainet vene propagandamasinale.