Peaminister Kaja Kallase sõnul on üksmeel Vene gaasitarnete ja seeläbi ka Vene sõjamasina rahastamise lõpetamises Euroopas raske tulema. Kui osad riigid on astunud konkreetseid samme Vene gaasist loobumiseks, siis Ungari ei näe alternatiive ja on nõus Vene energiat ostma Venemaa seatud tingimustel.