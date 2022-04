23. aprill on Jüripäev. Just Jüripäeval on ka Eesti riigile vundamendi ladunud Austava Kogu kokkutulemise aastapäev. Seda tähistatakse ka Riigikogu sünnipäevana. Selle tähtpäeva auks avati Estonia teatris ehk samas paigas, kus Eesti Asutav kogu kokku tuli, mälestustahvel.