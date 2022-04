Satellitfotod näitavad, et Vene okupandid võisid Mariupoli lähedasse Manhuši külla ühishauda matta kuni 9000 Mariupoli elanikku. Linnas hukkunute koguarv võib olla 22 000 inimest. Mariupol on rusudes, Azovstali metallitehase maaalustes tunnelites varjavad end jätkuvalt Ukraina sõdurid ja tsiviilelanikud. Briti luure hinnangul tähendab Azovstali blokaad, et Putin tahab vabastada vägesid mujal sõdimiseks. Venemaa teatas, et on valmis kehtestama Mariupoli Azovstali terasetehases humanitaarvaherahu, kui Ukraina väed alla annavad. Seda ilmselt ei juhtu. Sest Ukraina valitsus ei luba Mariupolis olevatel sõduritel Vene vägedele alistuda, nii väitis ka täna Venemaa president Vladimir Putin.