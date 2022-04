Võistlustantsu peatkse üheks glamuursemaks spordialaks: uhked kleidid ja soengud teevad siin muljetavaldavat tööd. Ja ka eestlased on võistlustantsus maailma tippude hulgas, kusjuures medaleid nopitakse perekonniti. Järgneva loo tegelasteks on ema ja tema kaks tütart. Vanem tütar Sandra Kallas on maailmameister kümnetantsus, tema noorem õde Charlotte Simona Kallas on saanud Eesti karikavõistluste võite. Aga nende ema Maria saavutas Vilnius Openil kolmanda koha.