Riigikogu võtab agressioonisümbolid keelava seaduse sellel nädalal tõenäoliselt vastu ja politsei on valmis. Kas aga sümbolite keelamine toob kaasa vastasseisu ja provokatsioonid? Algus on tehtud, pronkssõduri rinnalt on umbes nädal tagasi maha viilitud viisnurk. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist. Vandaalitsemine toimus 12. aprilli hilisõhtul.