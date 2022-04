Valitsus paneb kokku 700 miljoni euro suurust lisaeelarvet, sellest 200 miljonit suunatakse gaasisõltumatuse tagamiseks. Plaan on tagada veeldatud maagaasi LNG varu Eesti, Soome ja Läti koostööprojektina, kuid kuna asjaga on kiire ja projekt keerukas, on detailid veel lahtised.