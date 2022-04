Eestisse on jõudnud 30 tuhat Ukraina sõjapõgenikku, neist 35 protsenti on lapsed. Lähinädalatel kinnitatava lisaeelarvega eraldatakse nende abistamiseks lisavahendeid. Karta, et Eesti võimekus nende aitamisel lähiajal ammendub, pole põhjust, sest enamik tulijatest on tööotsimisel väga aktiivsed.