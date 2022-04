Eesti lapsed veedavad kordades rohkem aega ekraani taga, kui arstid seda soovitavad. Tekivad nägemishäired ja arvuti taga lääpavajunud selg. Bussis ega rongis ei näe enam inimest, kes vaataks bussiaknast välja, kõigil on ninad nutitelefonides, muudkui kaabitakse ekraane. Rongides on tehtud kõik, et saaks avada oma lauaarvuti, et töö ei katkeks. On viimane aeg alustada ekraanipaastuga. Lülitage ekraanid välja, sööge midagi head ja kerget ning minge varem voodisse.