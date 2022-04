Vene president Vladimir Putin süüdistas Ungari peaministri Viktor Orbaniga peetud telefonikõnes Ukraina võime "tooretes ja küünilistes provokatsioonides" Butša linnas, üritades eitada, et just Vene sõdurid olid julma roima taga. Kuigi Ukrainlased on šokeeritud julmast vaatepildist, mille Vene väed on jätnud endast paljudesse Ukraina paikadesse, proovitakse siiski naasta normaalsuse juurde.