Kes on teie peres kõige julgem laulja? Kas julgete ka terve Eesti rahva ees laulda kõvasti, kuid valesti? See on eriline oskus ja saates "Ma näen su häält" pani reisigiid terve saali naerust rõkkama, kui ta mikrofoni haaras ja laulma hakkas. Pehmelt öeldes oli karu kõrva peale astunud, aga see ei sega laulmist.