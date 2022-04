Tapatalgud Butša ja Irpini linnades Ukrainas on ajanud Lääne poliitikud taas Venemaa vastu suuri sõnu tegema. Näiteks Prantsuse president Emmanuel Macron teatas, et toetab uusi sanktsioone Moskva vastu. Hispaania peaminister Pedro Sánchezi sõnul on märke võimalikust genotsiidist. Saksamaa kantsler Olaf Scholz aga lubas, et Putin saab tunda oma teo tagajärgi! Ukrainlaste jaoks on see juba kulunud käibetõdede nämmutamine, sest Euroopas levinud mõttemallid takistavad Putini sõjamasina peatamist. Oleks vaja Venemaa täielikult välja visata maailma finants- ja energiaturust. Seni Euroopal selleks julgust pole ja Putin teab seda.