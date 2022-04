Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaa eitab kategooriliselt süüdistusi rahulike elanike tapmises Butšas. Venemaa teatel on tegemist videovõltsingutega. Enamik ülejäänud maailmast on ilmsiks tulnud massihaudadest ja tänavatele vedelema jäetud tapetutest siiski šokis! Mida kavatsevad Lääneriikide juhid Venemaa ja president Putiniga ette võtta? Hoiatuseks olgu öeldud, et järgnevas loos on häirivaid kaadreid.