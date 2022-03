Eestis on pidude korraldamisse tulnud umbes kahe aastane paus sisse. Kaks hooaega on Eesti rahvast kimbutanud koroona. Nüüd on taas käes kevad ja hakatakse tasapisi toibuma, kuigi kaelas on juba sõjahädad. Aga inimene on inimene. Pidu aitab ju omal kombel ju ka rahuneda.