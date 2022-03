Eesti riigi abisumma Ukrainale on tõusnud 11 miljoni euroni, millest ligi 10 miljonit on tulnud ettevõtjateltja kodanikelt ning üks miljon riigilt. Välisminister Eva-Maria Liimets ütles täna, et Ukraina tuleb taas üles ehitada Venemaa raha eest ning seetõttu tuleb Venemaale EL-ist suunatud energiamakse ajutiselt hoiule panna.