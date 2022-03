Võiks arvata, et Eesti ja Venemaa piir on täiesti kinni, aga nii see pole. Ööpäevas liigub üle piiri mõlemas suunas kokku umbes 3000 inimest. Palju on läände põgenevaid Venemaa elanikke, kuid ka piirikaubandus pole kuhugi kadunud. Rubla kurss kukub kolinal ja liiter autokütust maksab teisel pool Narva jõge 52 senti! Jah, just 52 senti Eesti 1.9 euro vastu!