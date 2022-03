USA välisminister Antony Blinken kinnitas täna, et Vene presidendi Vladimir Putini positsioon on venelaste otsustada, püüdes nii pehmendada president Joe Bideni sõnu, et Putin ei tohi võimule jääda. Oslo rahuuuringute instituudi küsitlusest selgus, et ligi pooled 18 kuni 55-aastastest ukrainlastest on valmis oma riigi eest Venemaa vastu sõtta minema.