Ukraina lapsed kohanevad Eesti koolis kiiresti. Neile siin meeldib, õpetajad on toredad, Eesti lapsed on sõbralikud, koolitoit on maitsev ja eesti keel pole üldse raske, nii rääkis Reporterile Ukraina sõja eest Eestisse põgenenud Südalinna kooli värkse esimeseklassi õplane Alisa.