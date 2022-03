Nädalavahetus on ukse ees, koroonapiirangud läbi ja kevadiselt soojad ning päikesepaistelised ilmad meelitavad puhkajaid Pärnusse. Isegi esimesed rannahundid on Pärnus kohal ja ka esimesed peod Pärnus on püsti. Näiteks Siluett avas kevadhooaja sünnipäevaga.