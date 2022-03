Kas haridusminister Mailis Reps valetas, kui ütles, et ta ei joogi kohvi? Harju maakohtus jätkunud kohtuistungil ütles endise ministri nõunik Marin Terep, et Reps jõi kohvi. Kohtus selgus muu hulgas ka see, kuidas kallis Jura kohvimasin ministri koju toimetati ja kes selleks loa andis.