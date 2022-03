Eestis on ligi 1300 Vene kodanikku, kellel on kodus seaduslikud tsiviilkäibes lubatud tulirelvad. Kas see on meile ohtlik? Isamaa ja EKRE esitasid Riigikogu menetlusse eelnõud, mis võtaks Eestis elavatelt Vene kodanikelt relvad.