Ida-Ukrainas ründasid Vene tankid hooldekodu, tappes 56 inimest. Vene väed pommitasid Mariupoli kunstikooli, kus otsis varju 400 inimest. Vene sõdurid on viinud Mariupolist sunni korras Venemaale mitu tuhat linnaelanikku, peamiselt naised ja lapsed. Tšernihivi võimud teatasid rünnakutest, muu hulgas sai tabamuse haigla. Ukrainas on kodudest pagenud 10 miljonit inimest. Hukkunud on 902 tsiviilelanikku ja 1459 on saanud vigastada.