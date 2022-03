Algav nädalavahetus on esimene peopidamist lubav nädalavahetus pärast koroonakeelde, sest lõpuks kaotati ka Eest klubidelt-pubidelt kellaajapiirang! Kuid ega see ettevõtjatele lihtsalt käi, et pühi aga letilt tolm ja kunded astugu sisse. Kuskohast saada joogid ja mis põhiline: kas ka töötajaid jagub? Ettevalmistused nädalavahetuse pidudeks käisid kogu nädala.