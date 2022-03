Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman kirjutas, et 2 aastat tagasi külmus kinnisvaraturg koroonapandeemia tõttu. Pakkumisi tuli küll hooga, kuid ostjad olid ootel ning lükkasid tehinguid edasi. Kõigest hoolimata turg taastus. Nüüd aga ollakse taas kahe aasta taguses olukorras, sest uudised Ukraina sõjarindelt on muret-tekitavad ja inimestel on hetkel veelgi ärevamad probleemid, kui korteriostu ja laenu-lepingutega tegeleda. Mida näitab märtsikuu kinnisvaraturu seis? Mis saab sõjapõgenike tulekuga seoses üürihindadest?