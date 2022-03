Õppida pole kunagi liiga hilja. Kui mõni teist on ehk mõelnud, et võiks uue eriala omandada, siis tehke seda! Või on kellelgi koolitee pooleli jäänud? Viige see lõpuni! 98-aastane Priscilla Sitienei käib näiteks kuuendas klassis ja tahab arstiks saada.