Venemaa õhurünnakud ja lahingutegevus Ukrainas linnades on olnud laastav! Kunagised uhked väljakud ja kaunid tänavad ning hooned on täis auke ja rusudes. Aga kõik taevast alla sadavad mürsud ei lõhke! Samas on nad jätkuvalt ohtlikud ja need tuleb kuidagi kõrvaldada!