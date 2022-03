Värsked satelliidifotod üle nädala Kiievist põhjas seisnud kümnete kilomeetrite pikkusest Venemaa sõjatehnika kolonnist näitavad, et seda on hajutatud ja venemaa on nädalaid takerdunud kolonni ümber paigutanud. Täiendatakse ka varusid ja valmistutakse taas Kiievit ründama.