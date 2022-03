Ukrainas jätkub sõja 16. päev! Vähemalt neli Ukraina sõjaväelast tapeti tänal Vene õhurünnakutes Loode-Ukrainas asuvale Lutski sõjaväelennuväljale ning kuus said vigastada. Vene rünnakutes Kesk-Ukrainas Dnipros hukkus vähemalt üks tsiviilisik. Venemaa president Vladimir Putin teatas samas täna, et läbirääkimistel Ukrainaga on teatud soodsaid nihkeid.