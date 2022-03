Ukrainas jätkub sõja 15. Päev! Pärast Vene presidendi Vladimir Putini alustatud sissetungi 24. veebruaril on Ukrainas hukkunud vähemalt 71 last. Õhurünnakus Mariupoli sünnitus- ja lastehaiglale hukkus kaks täiskasvanut ja üks laps. Euroopa Liit ja Hispaania süüdistavad Venemaad sõjakuritegudes! Ukrainlaste kindlameelsus aga ei lange! Tervelt 92 protsenti ukrainlastest usub, et Venemaa rünnak lüüakse tagasi!