Eestisse on jõudnud üle 9000 sõjapõgeniku kuid osad neist on siit ka edasi põhjamaadesse liikunud. Eestisse on jäänud 7600 Ukrainast tulnud põgenikku. Tänasest alates saavad nad kõik taotleda Eestist ka ajutist kaitset.