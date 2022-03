Ukrainas on täna sõja 11. päev! President Volodomõr Zelenskõi palus täna taas, et NATO kehtestaks Ukraina kohal lennukeelutsooni! Zelenskõi ütles, et kui lääneriigid seda ei tee, siis on see märk sellest, et tahetakse näha, kuidas ukrainlasi lihtsalt tapetakse.