Eestit külastas täna USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley. Ta kohtus Eesti kaitsejõudude juhi kindralleitnant Martin Heremiga Ämaris. Mõlemad mehed kinnitasid, et vaatamata purustustele, mida Vene väed on tekitanud Ukraina sõjalennuväljadele ja taristule, liigub sõjaline abi järjepidevalt Ukrainasse ja just sinna, kus see otsekohe ka käiku läheb. Tsiviilisikute jaoks aga tänane päev Ukrainas sõja rahunemisi ei pakkunud.