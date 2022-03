Hetkel on Ukraina heaks Eestis kogutud pea kuus miljonit eurot. Nüüd aga oodatakse rohkem raha ja asju enam mitte. Hetkel on Eestis pungil täis 10 rekkatäit humanitaarabi, mis ootab läkitamist Ukrainasse. Eestisse saabuvate Ukraina põgenike jaoks on valmis 800 töökohta. Tartu Raekoja platsil korraldati aga täna kontsert Ukraina toetuseks. Kohal oli üle tuhande inimese.