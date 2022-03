Kui teile tundub, et mingi asi on võimatu, siis enamasti ei vasta see tõele. "Kuidas ometi sa siia said?" võib küsida ka Tallinnas toimunud väga omapärase õnnetuse kohta, milles auto sõitis Järvevana teelt jalakäijate tunnelisse. Inimesi õnnetuse hetkel õnneks tunnelis ei viibinud. Sõidukijuht viidi haiglasse.