Kui NATO lahingmasinad on juba kohal, siis Iisraeli relvatootja Elbit Systems Ltd on valmis Eestile pakkuma mitmete riikide relvastuses olevat mitmikraketiheitja süsteemi PULS. Raketiheitja kuni 300-kilomeetrise lennuulatusega raketid omavad moodsaid lõhkepäid ja suudavad vastu seista erinevatele segajatele.