Neljas sõjapäev Ukrainas on aina enam pingeid üles kruvinud, räägitakse juba Valgevene sekkumisest ja meeleheites Putin ähvardab tuumarelvaga. Paljud Vene armee sõjaväelased aga tunnevad, et neid on petetud ning rindelt on leitud mitmeid mahajäetud sõjaväe tehnika kolonne.