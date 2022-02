Peale võimast kukkumist asusid Euroopa turud taas tõusule. Miks? Aga sellepärast, et Venemaa karistuste alt jäeti välja ekspordikeeld Vene gaasi- ja naftatoodetele. Euroopa poolelt vaadatuna on see praktiline. Hiina on mõista andnud, et võib ise Venemaalt osta toorainet, kui Lääs seda ei taha. See samm võib aga Euroopale endale rohkem haiget teha kui Venemaale. Kaja Kallas korraldas erakorralise kabinetinõupidamise.