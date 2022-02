Ukraina pealinna Kiievi blokaad võib lähiajal alata. Samal ajal katsuvad Vene eriüksuslased tungida Kiievi kesklinna ja anda löök Ukraina valitsusele. Venemaa eesmäriks on tabada ja vangistada Ukraina valitsus ja armee juhid. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et ta ei lahku Kiievist ja seega saab oletada, et seal võib olla ka Ukraina valitsusliikmeid. Võimalik, et osa valitsusest on mujal, et Ukraina ei jääks korraga täiesti juhtideta.