Täna on maagiline päev 22.02.2022! Eestlased on aga maagiliste kuupäevade usku ja ja tunglesid üle eesti perekonnaseisuametis, et abielutunnistusele saaks kirja kaunis numbrikombinatsioon. Tallinnas abiellus 32 paari, tavalisel päeval on see arv kümme.