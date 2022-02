Osa teist kindlasti mäletavad aega, kui Eesti kuulus veel Nõukogude liitu ja sageli tuli toidu või tarbakaupade ostamiseks seista pikkades järjekordades. Tipp oli see, et vahel tuli järjekord ära seista ja enne maksmist esitada veel talong, et teil üldse on õigus osta! Sarnast kummalist elukorraldust trehvab praegu ka Hiinas Pekingi taliolümpiamängudel. Kõige defitsiitsemad kaubad on seal hetkel: olümpiamaskotid. Kui vara pidid meie kolleegid Hiinas hommikul ärkama, et poest endale üks maskott osta? Sündmuskohal tegutseb reporter Marko Kaljuveer.