Venemaa püüab veenda lääneriike, et on oma väed Ukraina piirilt ära viimas. Lääneriigid aga taaskord kindlad, et Venemaa tungib kohe Ukrainasse sisse. Ukraina president Zelenskõi teatas nüüd aga kõigele sellele lisaks, et Ukraina territooriumile pole vaja liitlasvägesid, kuna see võib destabiliseerida terve maailma.