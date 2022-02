Täna hommikul ja osaliselt ka terve päeva vältel on Telia numbritele helistamine olnud häiritud, ettevõtte enda kinnitusel ei olnud tegemist küberrünnaku vaid siiski tehnilise rikkega. Riigi Infosüsteemi Amet aga kinnitab, et küberkurjategijad on muutunud aktiivsemaks ning uurteks tõsisteks rünnakuteks tuleb valmis olla.