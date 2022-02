Peaminister Kaja Kallas ütles, et sõja puhkemiseks Ukrainas peab riigi kõrval valmis olema iga inimene ja ettevõte. Ukraina piiride lähistele ja Valgevenesse on koondatud pretsedenditu hulk Vene Föderatsiooni vägesid, mistõttu on sõjalise eskalatsiooni oht väga kõrge. Kuigi Eestile otsest sõjalist ohtu pole, peab sõjaga kaasnevate kõrvalmõjudega arvestama küber- ja siseturvalisuse, energeetika ja majanduse vallas, samuti võimalike sõjapõgenikega.