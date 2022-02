Eesti alal näitavad Pekingi taliolümpiamänge Kanal 2 ja Duo 7. Et näiteks Kanal 2 vahva telepilt jõuaks Eesti rahvani, selle eest vastutab rahvusvahelises seltskonnas Pekingis palju inimesi. Üks neist on ka eestlane. Ta töötab selle eest, et olümpiamängude telepilt jõuaks peale Eesti ka Euroopase, Aasiasse ja Ameerikasse.