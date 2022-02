Sotsiaaldemokraadid valisid üldkogul erakonna uueks esimeheks Lauri Läänemetsa, kes edastas vastaskandidaat Riina Sikkutit 37 häälega. Viimased kaks ja pool aastat erakonda juhtinud Indrek Saar otsustas uueks ametiajaks mitte kandideerida. Üks Läänemetsa tänaseid hüüdlauseid oli see, et sotsid eristuvad Eesti 200'st, sest Eesti 200 kuvand pole piisavalt selge. Poliitikavaatlejate hinnangul aga imet sotsidega ei pruugi sündida. Nende tase on hädapärast 10 kohta riigikogus. 20'st unistada ei maksa. Hea õnne korral võtab mõni suurem erakond nad kaalukeelena ehk siiski ka valitsusse.