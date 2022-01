Palju on viimasel ajal juttu olnud elektriautodest ja kas nende laadimiseks on ikka piisavalt kohti! Aga ehk peaks vaatama veelgi kaugemasse tulevikku ja hakkama mõtlema lendavate autode peale? Ja ega need lendavad autod enam nii kauge tulevik tegelikult olegi!