Raadio kuulamine on olnud väga stabiilne vaatamata erinevatele piirangutele. Iga päev kuulatakse raadiot keskmiselt 2 tundi ja 20 minutit. Isegi, kui hommikuti ärgatakse hiljem või sõidetakse vähem autoga, leitakse oma päevarutiinis see aeg, mil raadio on kaaslaseks.